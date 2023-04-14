وزير الخارجية الكوري يبحث مع نظيره التشيكي زيادة التعاون في الصناعات المستقبلية

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أجرى وزير الخارجية الكوري "بارك جين" محادثات هاتفية أمس الثلاثاء مع نظيره التشيكي "يان ليبافسكي" حيث تبادل معه الآراء حول العلاقات القائمة بين البلدين وسبل زيادة التعاون بينهما.وأشاد الوزير "بارك" بالزيادة التي شهدها البلدان في مجالات التجارة والاستثمار رغم معاناة العالم من ركود اقتصادي، معربا عن أمله في تعزيز التعاون في الصناعات المستقبلية، بما في ذلك السيارات الكهربائية والهيدروجين.وطلب "بارك" من نظيره التشيكي "ليبافسكي" إيلاء اهتمام خاص لاختيار شركة كوريا للطاقة المائية والنووية كأفضل مقدم عطاء لمشروع محطة الطاقة النووية الجديدة في مدينة "دوكوفاني" التشيكية، والذي من المقرر تحديده في شهر مارس من العام القادم.ومن جانبه، قال الوزير التشيكي إنه سيراجع عن كثب الاقتراح الذي تقدمت به شركة كوريا للطاقة المائية والنووية، معربا عن أمله في زيادة التعاون مع الجانب الكوري في مجالات السيارات الصديقة للبيئة، والذكاء الاصطناعي، والمفاعلات صغيرة الحجم.