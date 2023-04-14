الرواية الكورية الحوت ضمن القائمة القصيرة للفوز بجائزة بوكر العالمية

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تم إدراج رواية الحوت من تأليف الكاتب الكوري "تشون ميونغ كوان" وترجمة "كيم جي يونغ" ضمن روايات القائمة القصيرة للفوز بجائزة بوكر العالمية لعام 2023.وكشفت لجنة التحكيم لجائزة بوكر العالمية أمس الثلاثاء عن القائمة القصيرة التي تضم 6 روايات، منها الرواية الكورية "الحوت"، حيث تسلط القائمة الضوء على أفضل الأعمال الأدبية المكتوبة بلغات أخرى غير الإنغليزية، وتُرجمت إلى الإنغليزية ونُشرت في بريطانيا.وقالت لجنة التحكيم إن رواية الحوت فريدة من نوعها حيث لم تصدر من قبل رواية مثلها، وأوصت بقراءتها.وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها إدراج رواية كورية ضمن القائمة القصيرة لجائزة بوكر العالمية، بعد أن فازت رواية "النباتي" من تأليف الكاتبة الكورية "هان كانغ" بالجائزة في عام 2016.وسوف يتم الإعلان عن الرواية الفائزة بجائزة بوكر العالمية في حفل توزيع الجوائر الذي سيقام في لندن يوم الثالث والعشرين من شهر مايو القادم.