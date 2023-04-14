الحكومة الكورية تؤكد أن قانون الرقائق الأوربي فرصة للتقدم إلى السوق الأوربية

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أكدت الحكومة الكورية أن توصل البرلمان الأوربي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي إلى اتفاق بشأن تطوير صناعة أشباه الموصلات من خلال ضخ رؤوس أموال ضخمة، لن يؤثر تأثيرا سلبيا مباشرا على الشركات الكورية للمواد والمكونات والأدوات الخاصة بإنتاج أشباه الموصلات، بل قد يكون فرصة لتقدمها إلى السوق الأوربية.وقالت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم الأربعاء إن سوق أشباه الموصلات العالمية ستشهد زيادة في التنافس إذا تم تعزيز قدرة الاتحاد الأوربي على إنتاج أشباه الموصلات نتيجة لتمرير قانون الرقائق الأوربي، لكن قرار الاتحاد الأوربي بتوسيع مرافق إنتاج أشباه الموصلات قد يكون فرصة للشركات الكورية ذات الصلة لتصدير منتجاتها إلى الدول الأوربية.وأشارت إلى أن قانون الرقائق الأوربي لا يتضمن موادا تنص على التمييز ضد الشركات الخارجية، مشيرة إلى أن الشركات الكورية لأشباه الموصلات ليست لديها مرافق إنتاج في الدول الأوربية، وهو ما لن يتسبب في تأثر الشركات الكورية من القانون بشكل مباشر.وكان المجلس التنفيذي للاتحاد الأوربي قد أعلن أمس الثلاثاء عن مسودة قانون الرقائق الهادفة لمضاعفة حصة الاتحاد الأوربي من السوق العالمية لأشباه الموصلات من 9% حاليا إلى 20%، من خلال ضخ 432 مليار يورو من الاستثمارات العامة والخاصة.