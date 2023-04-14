الرئيس الكوري يلمح لإمكانية تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا

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قال الرئيس "يون صوك يول" إن كوريا الجنوبية قد تقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا إذا ما تعرضت لهجوم روسي واسع النطاق ضد المدنيين.وأضاف الرئيس "يون" في مقابلة مع وكالة "رويترز" للأنباء اليوم الأربعاء أن كوريا الجنوبية قد توسع دعمها لأوكرانيا لما هو أكثر من المساعدات الإنسانية والاقتصادية إذا ما تعرضت لجهوم عسكري روسي واسع النطاق ضد المدنيين.الجدير بالذكر أن أوكرانيا والدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، قد ظلت تفرض ضغوطا على كوريا الجنوبية لتزويد أوكرانيا بأسلحة حربية، لكن الحكومة الكورية ظلت من جانبها ترفض هذه الضغوط.وفيما يخص العلاقات بين الكوريتين، أكد الرئيس "يون" أنه لن يعقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" لمجرد الظهور معا، لكن باب الحوار مفتوح أمام بيونغ يانغ لتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.وأشار إلى أن كوريا الجنوبية تقوم حاليا بتطوير أسلحة فائقة الأداء من أجل مواجهة تهديدات كوريا الشمالية.