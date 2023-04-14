توقعات بتعرض أسعار الطاقة العالمية لتقلبات كبيرة هذا العام

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قال وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "لي تشانغ يانغ" إن أسعار الطاقة العالمية قد تتعرض لتقلبات كبيرة هذا العام بسبب إعلان الدول المنتجة للنفط عن تخفيض حجم إنتاجها، واستئناف الصين أنشطتها الاقتصادية.وأضاف الوزير "لي" في اجتماع عُقد اليوم الأربعاء لزيادة كفاءة الطاقة، أن تداعيات أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا في العام الماضي قد تسببت في معاناة كوريا من عجز تجاري وتضخم وارتفاع في سعر صرف الدولار، وهو ما فرض بالتالي عبئا ثقيلا على الاقتصاد الكوري.يشار إلى أن حجم استهلاك الطاقة في كوريا الجنوبية قد شهد زيادة بنسبة 6.2% في عام 2021 مقارنة بالعام الأسبق نتيجة لاستئناف الأنشطة الاقتصادية والعودة إلى الحياة اليومية الطبيعية، لكنه انخفض بنسبة 1.5% في العام الماضي رغم تمتع كوري بتعافٍ اقتصادي.أما معدل حجم استهلاك الطاقة من الناتج المحلي الإجمالي فشهد تحسنا بنسبة 2.5% في العام الماضي، بعد أن كان قد انخفض بنسبة 1.3% في العام الأسبق، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق من حيث كفاءة الطاقة.