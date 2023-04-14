الرئيس الكوري يزور وكالة ناسا ويلقي خطابا في جامعة هارفارد

سيسعى الرئيس الكوري "يون صوك يول" إلى تعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في مجالات التكنولوجيا الفائقة خلال زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأسبوع القادم.وكشف كبير المساعدين الرئاسيين للشؤون الاقتصادية "تشيه سانغ موك" أمس الأربعاء عن جدول زيارة "يون" الذي يركز على الدبلوماسية الاقتصادية.وفي أثناء وجوده في واشنطن، سيحضر "يون" حفلا تعلن فيه شركات التكنولوجيا المتقدمة الأمريكية عن خطط للاستثمار في كوريا، بالإضافة إلى اجتماع مائدة مستديرة للأعمال ومنتدى بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حول صناعات التكنولوجيا الفائقة. كما سيزور مركز "غودارد" لرحلات الفضاء التابع لوكالة ناسا خارج واشنطن، وسيحضر منتدى عالميا لقيادة محتوى الفيديو.وفي "بوسطن"، من المقرر أن يجري "يون" محادثات مع كبار الباحثين في القطاعات الرقمية والبيولوجية في معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا. كما سيحضر اجتماع مائدة مستديرة جماعية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، يضم شركات في القطاعات الحيوية والرقمية وتكنولوجيا المعلومات وجامعات ومؤسسات مالية ذات مستوى عالمي.وبالإضافة إلى ذلك، سيلقي الرئيس "يون" خطابا في جامعة "هارفارد" حول موضوع الحرية بعنوان "رحلة جديدة نحو الحرية"، وبذلك سيصبح "يون" أول رئيس كوري يلقي خطابا في الجامعة في أثناء توليه منصبه.