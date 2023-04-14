مبعوثة حقوق الإنسان في كوريا الشمالية تزور الولايات المتحدة هذا الأسبوع

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تزور المبعوثة الكورية الجنوبية لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، الولايات المتحدة هذا الأسبوع، حيث تناقش سبل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في الشمال.وبحسب وزارة الخارجية في سيول أمس الأربعاء، بدأت السفيرة "لي شين هوا" زيارة للولايات المتحدة أمس الأربعاء وتستمر حتى الثلاثاء من الأسبوع القادم للاجتماع مع عدد من المسؤولين الأمريكيين.وسوف تبقى المبعوثة الكورية في واشنطن من الأربعاء إلى السبت، حيث تلتقي بمسؤولي وزارة الخارجية المشرفين على قضايا حقوق الإنسان والعمل، بالإضافة إلى مسؤولين في إدارة شؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ بالوزارة.وخلال تلك الاجتماعات، تخطط السفيرة الكورية لإطلاع الجانب الأمريكي على أحدث تقرير حول وضع حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وتعرب عن رغبة كوريا الجنوبية في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في الدولة الشيوعية.ومن المقرر أن تشارك السفيرة في مؤتمرات تتعلق بقضية حقوق الإنسان يستضيفها معهد "بروكينغز" ومركز الدراسات الاستراتيجية الدولية، كما ستزور جامعة "ستانفورد" في "سان فرانسيسكو" يوم الاثنين لحضور مؤتمر آخر.