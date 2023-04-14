سيول تحث بيونغ يانغ على إلغاء خطة إطلاق قمر اصطناعي للتجسس

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حثت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية كوريا الشمالية على الإلغاء الفوري لخطة إطلاق أول قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري.وقال مسؤول في الوزارة في سيول أمس الأربعاء إن الحكومة الكورية الجنوبية تحث كوريا الشمالية بشدة على الاستجابة لتحذيرات المجتمع الدولي ومخاوفه، والإلغاء الفوري لخطة الإطلاق، والامتثال للالتزامات الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.وشدد المسؤول على أن إطلاق كوريا الشمالية لما يسمى بأقمار الاستطلاع العسكرية ليس فقط انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن المتعددة، لكنه أيضا عمل استفزازي يهدد السلام والأمن في المنطقة.يُذكر أن الصواريخ بعيدة المدى المستخدمة لإطلاق الأقمار الاصطناعية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات تستخدمان نفس التكنولوجيا. وتحظر قرارات مجلس الأمن أي إطلاق من قبل كوريا الشمالية باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.وقال المسؤول إن كوريا الجنوبية سوف تواصل التعاون مع المجتمع الدولي لضمان أن تدفع كوريا الشمالية ثمنا باهظا لأعمالها غير القانونية، مع الحفاظ على موقف دفاعي قوي مشترك مع الولايات المتحدة.وجاء البيان بعد أن قالت وسائل إعلام كوريا الشمالية إن زعيمها "كيم جونغ أون" أمر مسؤوليه أول من أمس الثلاثاء بإجراء استعدادات لإطلاق أول قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري كما هو مخطط له.