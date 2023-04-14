روسيا تحذر من أن توريد أسلحة إلى أوكرانيا سيعتبر عداءً لها

Photo : Getty Images Bank

حذرت روسيا من أن تزويد أوكرانيا بالسلاح سيعتبر عملا عدائيا، وكررت تحذيرها من اتخاذ مثل هذه الخطوة بواسطة كوريا الجنوبية.وأصدرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا" هذا الموقف اليوم الخميس عندما سُئلت عن تصريحات الرئيس "يون صوك يول" السابقة، التي فتحت الباب أمام توريد مساعدات عسكرية لأوكرانيا إذا تعرضت لهجوم واسع النطاق على المدنيين أو تعرضت لمذبحة.وقالت المتحدثة إنه إذا تورطت كوريا الجنوبية في مثل هذا الدعم، فقد يؤثر ذلك على موقف روسيا بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية، كما سيؤثر أيضا سلبا على العلاقات الثنائية بين سيول وموسكو.وجاء هذا التحذير بعد يوم من إعلان الكرملين أن بدء تسليم الأسلحة سيعني بصورة غير مباشرة مستوى معينا من المشاركة في النزاع مع أوكرانيا.