واشنطن ترحب بتصريحات يون بشأن توريد أسلحة لأوكرانيا

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أعربت الولايات المتحدة عن تقديرها لمساهمة كوريا الجنوبية في منظمة حلف شمال الأطلنطي "ناتو"، ومجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، بعد أن فتح الرئيس الكوري "يون صوك يول" الباب أمام توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها "جون سابل" المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، "بنتاغون"، أمس الأربعاء، ردا على سؤال مكتوب حول تصريحات "يون" التي ألمح فيها إلى احتمال تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا.وأكد المتحدث أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لديهما تحالف صارم قائم على القيم المشتركة، بما في ذلك الالتزام بالحفاظ على السلام والاستقرار والنظام الدولي على أساس القوانين والقواعد والأعراف الدولية.وكان الرئيس "يون" قد قال في مقابلة مع وكالة "رويترز" للأنباء أول من أمس الثلاثاء، قبل الزيارة الرسمية التي سيقوم بها إلى الولايات المتحدة، إن كوريا الجنوبية يمكن أن تقدم دعما لأوكرانيا يتجاوز المساعدات الإنسانية والاقتصادية إذا تعرضت لهجوم واسع النطاق على المدنيين أو تعرضت لمذبحة.ومن جانبه أعرب المكتب الرئاسي الروسي عن استيائه من تلك التصريحات، وقال إن بدء تسليم أسلحة سيعني التورط في الصراع.