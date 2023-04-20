سيول تدرس إجلاء المواطنين الكوريين من السودان

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تدرس كوريا الجنوبية استخدام طائرات عسكرية أو مدنية لإجلاء مواطنيها من السودان، مع استمرار النزاع المسلح هناك.وشكلت الحكومة الكورية فريق عمل داخل وزارة الخارجية في أعقاب الاشتباكات المسلحة الدامية التي وقعت يوم السبت في السودان، مؤكدة أن الـ25 مواطنا كوريا جنوبيا في السودان بأمان.وتعقد الحكومة أيضا اجتماعا كل يوم برئاسة وزير الخارجية "بارك جين" أو النائب الثاني لوزير الخارجية "لي دو هون" لمناقشة الإجراءات ذات الصلة.وتدرس الحكومة استخدام وسائل النقل التي أعدتها الدول المجاورة أو الدول الكبرى لإجلاء مواطنيها، فضلا عن استخدام طائرات مستأجرة أو طائرات نقل عسكرية.وقال مسؤول في وزارة الخارجية إن الحكومة راجعت مختلف السيناريوهات وخطط الطوارئ ذات الصلة، استعدادا للإجلاء المحتمل لمواطني كوريا الجنوبية.ووسط التقارير الإعلامية التي وصفت الوضع الأمني في السودان بأنه كارثة إنسانية، تتحرك مختلف الدول لإخراج مواطنيها من هناك بسرعة.