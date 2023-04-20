السياسية المكتب الرئاسي الكوري يرفض التعليق على تحذير الكرملين



رفض المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي التعليق على تحذير صدر من المكتب الرئاسي الروسي، "كرملين"، بأن توفير الأسلحة لأوكرانيا يرقى إلى مستوى تورط كوريا الجنوبية في الصراع.

وقال المكتب الرئاسي الكوري في بيان أصدره أمس الأربعاء إنه لن يعلق على تصريحات المتحدث باسم الكرملين لأنها تتعلق بوضع "افتراضي"، وحث روسيا على قراءة مقابلة الرئيس "يون صوك يول" بعناية.

وكان الرئيس الكوري قد قال في مقابلة مع وكالة "رويترز" للأنباء أول من أمس الثلاثاء قبل زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة، إن كوريا الجنوبية يمكن أن تقدم دعما لأوكرانيا يتجاوز المساعدات الإنسانية والاقتصادية إذا تعرضت لهجوم واسع النطاق على المدنيين أو تعرضت لمذبحة.

وأوضح المكتب الرئاسي الكوري أن الرئيس أكد أن سيول ستتخذ الإجراءات المناسبة مع مراعاة العلاقات بين كوريا الجنوبية وروسيا، موضحا أنه سيتم النظر في سبل دعم أوكرانيا في حالة وقوع هجوم على المدنيين مع وقوع خسائر فادحة في الأرواح.

وشدد المكتب الرئاسي على وجود عدة شروط مسبقة قبل تقديم المساعدات العسكرية المحتملة إلى أوكرانيا، والتي ألمح إليها الرئيس "يون".

