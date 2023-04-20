النيابة تطلب اعتقال شخصية رئيسية في فضيحة الرشوة في انتخابات الحزب الديمقراطي

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طلبت النيابة العامة إصدار مذكرة اعتقال بحق شخصية رئيسية في فضيحة الرشوة المالية المتعلقة بانتخابات رئاسة الحزب الديمقراطي المعارض لعام 2021.وطلب مكتب النيابة العامة بمنطقة سيول المركزية أمس الأربعاء إصدار مذكرة اعتقال قبل المحاكمة لـ"كانغ ريه كو" المدقق القائم لوكالة المياه "كيه ووتر"، بتهمة الرشوة وانتهاك قانون الأحزاب السياسية.ويُتهم "كانغ" بتوزيع ما مجموعه 94 مليون وون على عدد من النواب في الحزب الديمقراطي في الفترة من مارس إلى مايو من عام 2021، ضمن الجهود المبذولة لدعم فوز "سونغ يونغ كيل" في نهاية المطاف برئاسة الحزب.وتعتقد النيابة أن "كانغ" كان شخصية رئيسية في الحصول على مبلغ 80 مليون وون من أصل 94 مليون وون، أي ما يقرب من 71 ألف دولار أمريكي، استخدمت كرشوة.كما يُتهم "كانغ" بقبول 3 ملايين وون من رجل أعمال مقابل خدمات تجارية في سبتمبر 2020.