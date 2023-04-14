الحكومة الكورية تعزز القدرات العسكرية بالتقنيات المتقدمة

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اختارت الحكومة الكورية الجنوبية العلوم والتقنيات المتقدمة الضرورية لتعزيز قدرات الدفاع الوطني، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والفضاء، وقررت زيادة دعم هذه التقنيات.جاء ذلك في الخطة الإطارية للعلوم والتقنيات الخاصة بالدفاع الوطني لعامي 2023 و2037 التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الكورية أمس، باعتبارها سياسة متوسطة المدى لتعزيز قدرات الدفاع الوطني.وفي هذا الإطار اختارت الوزارة 30 تقنية عسكرية للاستثمار والتطوير الاستراتيجي بما في ذلك الوعي الذكي بساحات المعركة، والمراقبة والاستطلاعات الفضائية، والدفاع الصاروخي.وقررت الوزارة زيادة حجم ميزانية البحث والتطوير للدفاع الوطني ضمن ميزانية الدفاع الوطني، من أجل دعم وتطوير تقنيات الدفاع الاستراتيجية، من 9% حاليا إلى 10% حتى عام 2027، كما قررت التخلي عن نظام التقييم الموحد الذي يتركز حاليا على النتائج، وتغيير النظام الذي يشمل النتائج والعمليات معا، إلى جانب تحسين إجراءات البحث والتطوير لاستيعاب الصفات الأصيلة للذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.وتخطط الوزارة أيضا لزيادة مشاركة الدوائر الصناعية والعلمية ومراكز الأبحاث في أعمال البحث والتطوير من أجل جذب الباحثين المتخصصين في الدفاع الوطني، وزيادة التعاون الدولي في مجال علوم وتقنيات الدفاع الوطني.