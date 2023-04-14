رئيس هيئة الأركان المشتركة الكوري يلتقي بعدد من كبار المسؤولين العسكريين الأجانب

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استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الكوري الجنوبي "كيم سُنغ كيوم" القائدَ العام لأسطول المحيط الهادئ الأمريكي "ساموئيل بابارو" حيث ناقش معه سبل تعزيز التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة للاستجابة للتهديدات النووية الكورية الشمالية.وصرحت رئاسة هيئة الأركان المشتركة في سيول أمس بأن "كيم" التقى مع "بابارو" وتقاسم معه المعلومات عن الأوضاع الأمنية في المنطقة بما في ذلك التهديدات النووية والصاروخية من قبل كوريا الشمالية، إلى جانب مناقشة سبل التعون الكوري الأمريكي في هذا المجال، وأكد له قال أنه سيعمل جاهدا لتطوير علاقات التعاون بين البلدين لمساندة جهود الحكومتين الهادفة إلى تجريد كوريا الشمالية بالكامل من الأسلحة النووية، وتحقيق الاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.وردا على ذلك، قال القائد الأمريكي إنه سيعمل على استخدام أصول أسطول المحيط الهادئ الأمريكي في شبه الجزيرة الكورية في الوقت المناسب من أجل الدفاع عن كوريا الجنوبية باعتبارها أقوى حليف للولايات المتحدة.يشار إلى أن زيارة القائد العام لأسطول المحيط الهادئ الأمريكي تأتي ضمن زياراته المنتظمة للدول الحليفة للولايات المتحدة، وتعد زيارته هذه إلى كوريا هي الرابعة منذ توليه منصبه.من ناحية أخرى، زار الجنرال "أونو إيشلسهايم" قائد القوات المسلحة الهولندية مقر هيئة الأركان المشتركة في سيول من أجل مناقشة سبل تعزيز التعاون العسكري بين بلاده وكوريا الجنوبية.وقالت الهيئة الكورية إن رئيس الهيئة استقبل القائد الهولندي أمس حيث تقاسم معه الأوضاع الأمنية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وشبه الجزيرة الكورية وأوربا.وأعرب الطرفان عن القلق من استمرار الحرب في أوكرانيا، واتفقا على أن ضرورة تقديم الدعم من قبل المجتمع الدولي، من أجل تحقيق الاستقرار في أوكرانيا وأوربا، لكنهما لم يتطرقا إلى التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والعقود العسكرية.واتفق القائدان الكوري والهولندي على أن الاستفزازات المتتالية من قبل كوريا الشمالية تهدد البيئة الأمنية في شبه الجزيرة الكورية وكذلك في المجتمع الدولي.وطلب رئيس الهيئة الكوري دعم هولندا للجهود الهادفة إلى نزع الأسلحة النووية من كوريا الشمالية وتطبيق العقوبات عليها.الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها قائد للقوات المسلحة الهولندية بزيارة إلى كوريا.