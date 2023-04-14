احتجاجات على أعمال القرصنة الإلكترونية أمام السفارة الكورية الشمالية لدى لندن

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نظّم وفد الرابطة البرلمانية لحقوق الإنسان في آسيا وبعض المنشقين من كوريا الشمالية مظاهرة أمام السفارة الكورية الشمالية لدى لندن، طالبوا فيها بيونغ يانغ بالتوقف عن جرائم القرصنة وفتح الإنترنت في كوريا الشمالية.وعقد الوفد الكوري للرابطة بالتعاون مع عدد من المنشقين الكوريين الشماليين ونشطاء حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، مؤتمرا صحفيا أمس أمام السفارة الكورية الشمالية تحت شعار "دعوة إلى وقف كوريا الشمالية لأعمال القرصنة الإلكترونية وفتح الإنترنت هناك".وقرأ المشاركون رسالة إلى بيونغ يانغ لمدة حوالي 20 دقيقة على الرصيف أمام السفارة وهم يحملون بعض اللافتات ووضعوا الرسالة بعد ذلك في صندوق البريد الخاص بالسفارة.وطالب الوفد بيونغ يانغ بالتوقف الفوري عن جرائم القرصنة وفتح الإنترنت من أجل تأمين حق السكان هناك في المعرفة، كما أكدوا على أن القرصنة من أسوأ الجرائم التي يندد بها العالم، مشيرين إلى أن النظام الكوري الشمالي يستخدم جميع أجهزته في ارتكاب جرائم القرصنة على نحو منتظم وعن قصد ضد كوريا الجنوبية وبقية دول العالم.كما قالوا أيضا أن كوريا الشمالية هي الدولة الوحيدة في العالم التي لا تسمح لمواطنيها بالوصول إلى الإنترنت على الإطلاق.وفي المقابل، لم تبد السفارة الكورية الشمالية هناك أي رد على هذه الاحتجاجات.