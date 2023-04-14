الرئيس الكوري يؤكد على بناء مجتمع قائم على تساوي الفرص بين ذوي الإعاقة وغيرهم

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احتفلت كوريا الجنوبية اليوم باليوم الثالث والأربعين لذوي الاحتياجات الخاصة.وفي كلمة وجهها الرئيس "يون صوك يول" بهذه المناسبة، قال إنه سيبذل المزيد من الجهود من أجل بناء مجتمع يتمتع فيه الأشخاص ذوو الإعاقة بنفس الفرص المتساوية التي يتمتع بها الأشخاص غير المعاقين.وكتب الرئيس منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي أكد فيه على أنه يجب أن يتمتع الجميع بفرص متساوية، كما يتوجب التضامن والمساعدة لتحقيق هذه الغاية. وأوضح أن فلسفة الحرية التي تسعى إليها حكومته تتلخص في أن يتمتع الجميع بفرص لتحقيق الذات، وأنه ليس هناك أي استثناء في ذلك.وأشار الرئيس أيضا إلى أن الخطة الشاملة للسياسات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة للفترة بين 2023 و2027 تقوم على أساس هذه الفلسفة، موضحا أنها تنص على اختيارهم للخدمات الضرورية بأنفسهم، والرعاية المتكاملة للأشخاص الذين يعانون من الإعاقات الشديدة في النمو، وتقديم الخدمات إليهم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في الحالات الملحة.وأضاف أنه سيعمل على تقديم الخدمات المناسبة لهم واستكمال الخطة من خلال التواصل المباشر معهم.