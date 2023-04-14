الرئيس الكوري يزور الولايات المتحدة برفقة وفد اقتصادي كبير

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من المتوقع أن يرافق عددٌ كبير من رجال الأعمال الرئيسَ الكوري الجنوبي "يون صوك يول" في زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة الأسبوع القادم.وسوف يتكون الوفد المرافق للرئيس من ممثلي 19 شركة كبرى، و21 شركة متوسطة، و64 شركة صغيرة، إلى جانب 14 منظمة ورابطة اقتصادية، و 4 مؤسسات عامة.وأوضح الاتحاد الكوري للصناعات أن هذا الوفد سيكون الأكبر حجما منذ انطلاق الحكومة الحالية من أجل دعم الزيارة الرسمية التي تعد أول زيارة يقوم بها رئيس كوري إلى الولايات المتحدة منذ 12 عاما.وأضاف أن الوفد سيضم رؤساء 4 شركات كورية كبرى، هي "سام سونغ" و"إس كي" و"هيون ديه" للسيارات و"إل جي"، ورؤساء المنظمات الاقتصادية الرئيسية في كوريا، وهي غرفة التجارة والصناعة الكورية، والاتحاد الكوري للصناعات، والاتحاد الكوري لرجال الأعمال، والاتحاد الكوري للتجارة الخارجية، ومنظمة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والاتحاد الكوري للشركات المتوسطة.وتعد هذه هي المرة الأولى التي ينضم فيها جميع رؤساء الشركات الكبرى الأربع والرابطات والاتحادات الاقتصادية الست إلى زيارة رئيس كوري إلى الولايات المتحدة منذ 20 عاما، تحديدا منذ عام 2003.وأعلن اتحاد الصناعات الكوري أنه قد شكل لجنة اختيار مؤلفة من ممثلين عن المنظمات الاقتصادية الكبرى ومسؤولين من المؤسسات العامة وخبراء، من أجل ضمان النزاهة في اختيار الوفد الكوري.ونظرا لأن موضوع زيارة الرئيس الكوري إلى الولايات المتحدة هو صناعة التكنولوجيا الفائقة، فسوف يتكون الوفد الاقتصادي من عدد من الشركات العاملة في قطاعات أشباه الموصلات والفضاء والدفاع والطاقة والعلوم الحيوية والنقل.وتبلغ نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوفد حوالي 70 بالمائة.من المتوقع أن يحضر الوفد الاقتصادي منتدى الصناعات المتقدمة الكوري الأمريكي الذي سينظمه اتحاد الصناعات الكوري وغرفة التجارة والصناعة الأمريكية، وكذلك فاعلية خاصة في البيت الأبيض واجتماع مائدة مستديرة تستضيفه وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة من أجل مناقشة خطط التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين.