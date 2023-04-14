الرئيس الكوري يبدأ زيارة رسمية للولايات المتحدة الأسبوع القادم

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سيبدأ الرئيس الكوري "يون صوك يول" زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي "جو بايدن" اعتبار من يوم 24 من شهر أبريل الجاري ولمدة 7 أيام.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس كوري بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة منذ 12 عاما، أي منذ زيارة الرئيس الكوري الأسبق "لي ميونغ باك" في عام 2011.وأعلن نائب مدير مكتب الأمن القومي الكوري "كيم تيه هيو" عن جدول أعمال زيارة الرئيس صباح اليوم في تصريحات أدلى بها المكتب الرئاسي في "يونغ سان"، حيث أوضح أنه من المتوقع أن يقضي الرئيس وزوجته مساء يوم الـ25، وهو اليوم الثاني من زيارته، مع الرئيس الأمريكي وزوجته.وأضاف كيم أن الجانب الأمريكي أخبر الجانب الكوري بتنظيم فعالية للصداقة يشارك فيها الرئيس الكوري وزوجته ونظيراهما الأمريكيان مساء ذلك اليوم، أي قبل يوم واحد من انعقاد مباحثات القمة بين الرئيسين.وقال البيت الأبيض إن الرئيسين الكوري والأمريكي سوف يزوران أيضا النصب التذكاري للحرب الكورية في العاصمة واشنطن، بينما ستعقد مباحثات القمة في البيت الأبيض في اليوم الثالث من الزيارة، وسوف يسبقها حفل رسمي للترحيب بالرئيس الكوري وزوجته صباحا.وبعد اختتام القمة، سيقيم الرئيس الأمريكي مأدبة عشاء خاصة للرئيس الكوري.وأشار كيم إلى أن الرئيسين يون وبايدن سيقضيان وقتا طويلا في المشاركة في الاحتفال بإنجازات التحالف الكوري الأمريكي التي ظلت تتراكم طوال العقود السبع الماضية، مع تبادل الآراء حول توجهات التحالف في المستقبل.وسوف يلقي الرئيس الكوري كلمة أمام الكونغرس الأمريكي يوم 27 أبريل يتحدث فيها عن تاريخ التحالف بين البلدين، القائم على أساس القيم المشتركة المتمثلة في الديمقراطية والليبرالية وسيادة القانون وحقوق الإنسان مع إلقاء الضوء على التحديات الراهنة التي يواجهها البلدان، والخطط المستقبلية للتحالف الكوري الأمريكي.وبعد ذلك سينتقل الرئيس الكوري إلى مدينة بوسطن حيث يجري حوارا مع كبار العلماء في مجال الصناعات البيولوجية الرقمية في جامعة ماساتشوستس، كما سيشارك أيضا في اجتماع مائدة مستديرة للتكتلات الكورية الأمريكية، ثم يزور جامعة هارفارد حيث يلقي كلمة في كلية كِندي.وأضاف كيم أن الرئيس يون سوف يتحدث عن عملية توسيع الحرية الاقتصادية والسياسية التي ظلت الولايات المتحدة تقودها خلال الـ200 عام الماضية، وأفكاره حول ازدواجية الحرية في العصر الرقمي الذي نعيشه.وبعد ذلك سيعود الرئيس يون إلى كوريا يوم 29 من هذا الشهر.