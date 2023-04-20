سفير كوريا الجديد لدى واشنطن يقدم أوراق اعتماده للرئيس الأمريكي

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قدم السفير الكوري الجنوبي الجديد لدى الولايات المتحدة "تشو هيون دونغ" أوراق اعتماده إلى الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أمس الأربعاء خلال حفل أقيم في البيت الأبيض.وفي هذا الحدث، وصف "بايدن" كوريا الجنوبية بأنها "دولة عظيمة" وشريك رئيسي في الجهود المبذولة لتعزيز السلام والاستقرار والازدهار، ليس فقط في منطقة المحيطين الهندي والهادئ ولكن أيضا في العالم ككل.كما أعرب الرئيس الأمريكي عن ترقبه للالتقاء بالرئيس "يون صوك يول"، الذي سيبدأ زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأسبوع القادم.ومن جانبه، تعهد "تشو" ببذل كل الجهود لإنجاح زيارة الرئيس "يون".وبخلاف "تشو"، قدم سفراء 11 دولة أخرى أوراق اعتمادهم إلى "بايدن" خلال حفل الأمس الأربعاء، وهو الحفل الثاني الذي يُعقد حضوريا منذ تفشي جائحة كورونا، والأول الذي يسمح لأفراد الأسر بالحضور.