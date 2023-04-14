كوريا تؤكد عدم تغير سياساتها بشأن المساعدات لأوكرانيا

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أكد مسؤول رفيع المستوى في المكتب الرئاسي الكوري على أنه لا يوجد تغيير في السياسات الكورية الخارجية التي ظلت تقتصر في مساعداتها المقدمة إلى أوكرانيا على المساعدات الإنسانية. وفي أثناء تعليقه على الخلاف الدبلوماسي الأخير مع روسيا بشأن أوكرانيا، حذر المسؤول الكوري من أن موقف سيول في هذا الشأن يعتمد على الأفعال الروسية في المستقبل. وجاءت هذه التعليقات في أعقاب تحذيرات روسية ردا على ما جاء في مقابلة الرئيس "يون صوك يول" مع وكالة "رويترز" للأنباء، والتي قال خلالها إنه قد يصبح من الصعب على سيول الإصرار فقط على الدعم الإنساني في حالة وقوع هجوم واسع النطاق على المدنيين في أوكرانيا.وبعد ساعات قليلة من نشر المقابلة أمس الأربعاء، قال المتحدث باسم الكرملين "ديمتري بيسكوف" للصحفيين إن "بدء تسليم الأسلحة سيعني مرحلة معينة من التورط في الصراع الحالي". كما أضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا" اليوم الخميس أن تقديم أي أسلحة لأوكرانيا سيعتبر عملا عدائيا.وأشار المسؤول الرئاسي الكوري إلى أن المسؤولين الروس يعلقون على مواقف "افتراضية". وأضاف أنه لا يوجد بند في قوانين كوريا الجنوبية يحظر عليها تقديم الدعم العسكري لدولة أخرى، لكنها فضلت موازنة الجهد الدولي لدعم أوكرانيا في العلاقات بين كوريا الجنوبية وروسيا.ومع انضمام سيول إلى العقوبات الدولية ضد موسكو في الشهر الماضي في أعقاب غزوها لأوكرانيا، صنفت روسيا كوريا الجنوبية على أنها دولة "غير ودية".يُذكر أن قضية تقديم دعم إضافي إلى أوكرانيا ليست على جدول الأعمال الرسمي للقمة الكورية الجنوبية الأمريكية المرتقبة الأسبوع القادم، لكن المسؤول الرئاسي قال إن الموضوع يمكن طرحه خلال المحادثات.