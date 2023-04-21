كوريا الجنوبية تنتقد تصريحات صينية وتصفها بالفظة

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قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الخميس إنه من "الافتقار الشديد للآداب الدبلوماسية" أن تقول الصين إنها "لن تسمح" لأي دولة أخرى "بالتطفل" على قضية مضيق تايوان، ردا على تصريحات الرئيس "يون صوك يول".وأصدرت الوزارة هذا الرد في بيان صحفي على الفور، بعد أن حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" من التدخل في قضية مضيق تايوان.وكان الرئيس "يون" قد أعرب في مقابلة مع وكالة "رويترز" مؤخرا عن معارضته لأي محاولات لتغيير الوضع الراهن بالقوة. وقال خبراء سياسيون إن تلك التصريحات تشير إلى استنكاره لجهود بكين لإجبار تايوان على قبول السيادة الصينية.وفيما يتعلق بتصريحات "يون"، قال المتحدث الصيني إن حل قضية تايوان شأن خاص بالصين، مؤكدا أن تايوان جزء من الصين.وصرحت وزارة الخارجية في سيول أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أدلى بخطاب "لا يليق ذكره" حول تصريحات لرئيس دولة أخرى، والتي جاءت للإشارة إلى المعايير والقيم العالمية لمعارضة التغيير بالقوة.وقالت الوزارة إنه لا يسعها إلا أن تشير إلى أن تصريحات المتحدث الرسمي تثير الشكوك في نزاهة الصين الوطنية.