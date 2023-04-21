توقعات بمجيء غبار كثيف من الصين إلى كوريا الجنوبية اليوم الجمعة

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من المتوقع أن تغطي كوريا الجنوبية اليوم الجمعة موجةٌ من الغبار الأصفر قادمة من الصين ومنغوليا.وقال المعهد الوطني لبحوث البيئة أمس الخميس إنه من المتوقع أن تنتقل سحب الغبار القادمة من مقاطعات شمال شرق الصين وشرق منغوليا إلى كوريا الجنوبية اليوم.وسوف تتعرض كوريا لتأثير العاصفة الترابية اليوم ابتداء من المناطق الساحلية الشرقية.ومن المتوقع أن يتسبب الغبار الأصفر في رفع مستويات الغبار الناعم إلى ما يزيد عن 150 ميكروغراما لكل متر مكعب، ليصبح عند المستوى "سيئ للغاية" في الأجزاء الشرقية من مقاطعة "كانغ وان" ومدينتيْ "بوسان" و"أولسان" ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، كما يُتوقع أن يكون مستوى الغبار الناعم "سيئ" في "إنتشون" وشمال مقاطعة "كيونغ كي" ومقاطعتي جنوب "جولا" وجنوب "كيونغ سانغ" وجزيرة "جيجو".وسوف يستمر تأثير موجات الغبار في معظم أنحاء البلاد حتى الغد السبت.ويُنصح الناس بتجنب الأنشطة الخارجية، وارتداء الكمامات الواقية عند الخروج.