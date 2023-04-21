الرئيس يون يتعهد بتقديم الدعم الكامل لصناعة البطاريات القابلة لإعادة الشحن

تعهد الرئيس الكوري "يون صوك يول" بتقديم الدعم الكامل لصناعة البطاريات القابلة لإعادة الشحن في البلاد، لضمان احتفاظها بالصدارة على المنافسين الدوليين.جاء ذلك خلال ترؤس "يون" اجتماع الاستراتيجية الوطنية في المكتب الرئاسي السابق "تشونغ وا ديه" أمس الخميس، حيث أكد أن البطاريات القابلة لإعادة الشحن، إلى جانب أشباه الموصلات، تشكل جوهر الأصول الأمنية والاستراتيجية لكوريا.وقدر الرئيس أن صناعة البطاريات القابلة لإعادة الشحن هي الأكثر تنافسية في العالم، لكنها تواجه تحديات هائلة.ولتسليط الضوء على أهمية الحفاظ على الريادة في تلك الصناعة، وعد "يون" بتقديم الدعم الحكومي الكامل حتى تتمكن الشركات من الحفاظ على التميز في هذا القطاع.وفيما يتعلق بقانون تخفيض التضخم الأمريكي، أكد "يون" على الحاجة إلى التعاون بين القطاعين العام والخاص للاستفادة من هذا القانون. وأشار إلى أنه نتيجة للاستجابة الفعالة للإرشادات التوجيهية للقانون، حصلت الشركات الكورية على فرصة لتعزيز موقفها في سوق أمريكا الشمالية.