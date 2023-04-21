الرئيس يون يدعو إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لمواجهة أزمة المناخ

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دعا الرئيس "يون صوك يول" المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر فاعلية وفورية لمعالجة أزمة المناخ.ووجه الرئيس تلك الدعوة أمس الخميس خلال منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ الذي استضافه الرئيس الأمريكي "جو بايدن".وفي المنتدى الذي عُقد عبر الإنترنت، أعاد "يون" التأكيد على تعهد كوريا الجنوبية بتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40% من مستويات 2018 بحلول عام 2030. وأوضح "يون" أنه لتحقيق هذا الهدف، ستزيد كوريا من حصة مصادر الطاقة الخالية من الكربون، مثل الهيدروجين، وستعزز الابتكارات التكنولوجية، مثل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه.كما تعهد الرئيس بالانضمام بنشاط إلى الجهود العالمية للتغلب على أزمة المناخ، من خلال زيادة المعروض من المركبات الخالية من التلوث، والانتقال إلى الشحن الأخضر، ومشاركة خبرات استعادة الغابات، وتوسيع المساعدات الإنمائية الرسمية الخضراء.وقال المكتب الرئاسي الكوري إن المنتدى، الذي انعقد بمشاركة قادة الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا واليابان والاتحاد الأوربي، ناقش سبل معالجة أزمة المناخ، بما في ذلك أهداف الحد من غازات الاحتباس الحراري لكل دولة من الحضور.