رئيس وزراء اليابان يرسل قربانا إلى ضريح ياسوكوني المثير للجدل

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أرسل رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" قربانا إلى ضريح "ياسوكوني" المثير للجدل الذي يضم رفات عدد من مجرمي الحرب اليابانيين.وقالت وكالة "كيودو" للأنباء اليوم الجمعة إن "كيشيدا" أرسل قربان "ماساكاكي" بصفته رئيسا للوزراء في وقت سابق من اليوم، بمناسبة بداية عيد الربيع الذي يستمر يومين في الضريح.وقالت "كيودو" إنه من غير المرجح أن يزور "كيشيدا" الضريح شخصيا في هذه المناسبة الأخيرة، مواصلا الاتجاه الذي بدأه منذ توليه منصبه في أكتوبر 2021 بإرسال القرابين إلى الضريح في المهرجانات نصف السنوية في الربيع والخريف بدلا من زيارته.ويعتبر ذلك الضريح، الذي يكرم قتلى الحرب في اليابان ويضم رفات 14 من مجرمي الحرب من الدرجة الأولى، رمزا للعدوان العسكري الياباني، وغالبا ما تحتج كوريا الجنوبية والصين على زيارات قادة اليابان إليه.