مؤشر أسعار المنتجين في كوريا يرتفع للشهر الثالث في مارس

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ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي خلال شهر مارس الماضي، على خلفية ارتفاع أسعار الخدمات والسلع الصناعية.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات استقر عند 120.58 نقطة في الشهر الماضي، بزيادة 0.10% عن الشهر الأسبق، ليسجل ارتفاعا لمدة 3 أشهر متتالية بعد انخفاضه لمدة شهرين متتاليين.وارتفع المؤشر، وهو مقياس رئيسي للتضخم المستقبلي، بنسبة 3.3% عن العام السابق، مع تباطؤ وتيرة الزيادات على أساس سنوي للشهر التاسع على التوالي.وارتفعت أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 0.2% على أساس شهري، في حين ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.1%، مع زيادة أسعار الخدمات الغذائية وصناعات السكن بنسبة 0.7%.وانخفضت أسعار المرافق للكهرباء والغاز والمياه بمقدار 0.4% في مارس مقارنة بالشهر السابق.