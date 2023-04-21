11 % تراجعا في الصادرات الكورية في أول 20 يوما من أبريل

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استمر الاتجاه الهبوطي في الصادرات الكورية مع انخفاض قيمة الصادرات في أول 20 يوما من شهر أبريل الجاري.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الجمعة، بلغت قيمة الصادرات 32 مليارا و370 مليون دولار خلال الفترة المذكورة، بانخفاض نسبته 11% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وانخفض متوسط الصادرات اليومي على أساس عدد أيام العمل بنسبة 11% أيضا، مع تساوي عدد أيام العمل هذا العام مع العام الماضي، بمقدار 15.5 يوم.أما قيمة الواردات الكورية في أول 20 يوما من أبريل فبلغت 36 مليارا و590 مليون دولار، لتصل قيمة العجز التجاري الكوري إلى 4 مليارات و139 مليون دولار. وبذلك يكون إجمالي قيمة العجز التجاري الكوري قد بلغ 26 مليارا و684 مليون دولار منذ بداية هذا العام وحتى يوم العشرين من شهر أبريل الجاري.وبهذا يكون الميزان التجاري الكوري قد سجل عجزا لـ13 شهرا متتالية منذ شهر مارس من العام الماضي.