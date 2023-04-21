كوريا الشمالية تتهم مجموعة السبع بالتدخل في شؤونها الداخلية

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انتقدت كوريا الشمالية بيان مجموعة الدول السبع الذي يرفض الاعتراف بها كدولة نووية، ووصفته بأنه تدخل "سخيف وشائن" في شؤونها الداخلية.وأصدرت وزيرة خارجية كوريا الشمالية "تشيه سون هي" هذا الشجب في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الجمعة، معلنة أن مجموعة السبع ليست لديها سلطة أو أهلية لتتحدى سيادة كوريا الشمالية ووضعها الوطني.واعترضت "تشيه" على البيان المشترك لوزراء خارجية دول مجموعة السبع الذي قال إن كوريا الشمالية "لا يمكنها ولن يمكنها" أن تحصل على مكانة الدولة النووية بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.وأضافت "تشيه" أن بلادها لن تسعى أبدا للحصول على اعتراف أو موافقة من أي شخص على وضعها كقوة نووية، حيث إنه وضع "نهائي ولا رجعة عنه"، على حد قولها.كما حذرت "تشيه" من أن أي تحرك لانتهاك سيادة كوريا الشمالية ومصالحها الأساسية سيقابل برد صارم.