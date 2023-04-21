استدعاء سفير الصين في سيول بسبب انتقادات بكين لتصريحات يون بشأن تايوان

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استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية السفير الصيني أمس الخميس، للاحتجاج على انتقادات بكين لتعليقات الرئيس "يون صوك يول" الأخيرة بشأن تايوان.وجاءت هذه الخطوة بعد أن قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" في وقت سابق من اليوم إن بكين لن تسمح للآخرين "بالتطفل" على قضية تايوان، في إشارة إلى تصريحات "يون" في مقابلة بأنه يعارض أي محاولات لتغيير الوضع الراهن بالقوة. وحث "وانغ" سيول على الالتزام بسياسة "الصين الواحدة"، مؤكدا أن حل قضية تايوان شأن داخلي للصين.وردت وزارة الخارجية في سيول بسرعة، قائلة إن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أصدر بيانا "لا يليق ذكره" ردا على إشارة "يون" إلى المبدأ العالمي المتمثل في معارضة التغيير بالقوة.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن النائب الأول لوزير الخارجية "تشانغ هو جين" استدعى السفير الصيني "شينغ هايمينغ" في المساء، واحتج بشدة على تصريحات المتحدث الرسمي ووصفها بأنها "وقحة" و "خطاب دبلوماسي فظ".ودعا "تشانغ" الصين إلى العمل على ألا يؤدي الحادث الأخير إلى إعاقة غير ضرورية لتنمية العلاقات الثنائية.