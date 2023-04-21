كوريا تدرس إرسال طائرة نقل عسكرية لإجلاء مواطنيها من السودان

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تدرس الحكومة الكورية إمكانية إرسال طائرة نقل عسكرية أو طائرة ركاب مدنية استعدادا لإجلاء المواطنين الكوريين من السودان التي تشهد تصاعدا للاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية أمس الخميس إن عدد الكوريين المقيمين في السودان يبلغ 25 فردا، مشيرا إلى أن الوزارة تتأكد من سلامة هؤلاء الكوريين أكثر من مرتين يوميا.وأضاف أن وزارة الخارجية تدرس عددا من التدابير، بما في ذلك الإجلاء الطارئ للكوريين المقيمين في السودان باستخدام طائرة ركاب مدنية خاصة أو طائرة عسكرية، استعدادا لتدهور الأوضاع هناك، ولضمان سلامتهم.وأشار إلى أن الحكومة تدرس أيضا إمكانية أن تحتضن السفارة الكورية لدى الخرطوم الكوريين الراغبين في الإجلاء إليها.ومن جانبها، وصفت الأمم المتحدة النزاع المسلح في السودان بأنه مأساة إنسانية، بينما بدأت الحكومة اليابانية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرسال طائرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي لإجراء المواطنين اليابانيين من السودان.وقد احتدم القتال في السودان بعد ساعات من بدء تطبيق هدنة بوساطة دولية، حيث تقاتلت القوات الموالية للقائدين العسكريين المتناحرين في الخرطوم، وتبادلتا الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار.