سفينة صيد روسية تتعرض لحريق قبالة مدينة بوسان الكورية

Photo : Ulsan Coast Guard Station

اشتعلت النيران في سفينة صيد ترفع العلم الروسي في المياه قبالة مدينة بوسان جنوب شرق كوريا الجنوبية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، وقد تم إنقاذ 21 بحارا، ولكن لا يزال 4 آخرون في عداد المفقودين.وأوضحت قوات حرس السواحل الكورية أن الحريق اندلع على متن السفينة الروسية التي تزن 769 طنا، في حوالي الساعة الثانية عشرة و43 دقيقة صباحا في المياه على بعد حوالي 52 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من بوسان في أثناء توجهها إلى روسيا بعد مغادرتها ميناء بوسان الكوري بعد ظهر أمس الخميس.وفور تأكيد اندلاع الحريق من خلال محطة إرشاد راديوي للطوارئ محددة للمواقع، أرسلت قوات حرس السواحل الكورية زوارق دورية وإنقاذ إلى موقع الحادث، حيث تم إنقاذ 21 من بين 25 بحارا روسيا كانوا على متن السفينة، ولكن لا يزال 4 منهم في عداد المفقودين.وقد تبين أن اثنين من الذين تم إنقاذهم أصيبا بجروح طفيفة.