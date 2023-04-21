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الدولية

الولايات المتحدة تبذل جهودا لإنجاح زيارة الرئيس الكوري

Write: 2023-04-21 11:30:40Update: 2023-04-21 14:11:16

الولايات المتحدة تبذل جهودا لإنجاح زيارة الرئيس الكوري

Photo : YONHAP News

قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي "ويندي شيرمان" إن الحكومة الأمريكية تبذل أقصى الجهود لكي تتم زيارة الرئيس الكوري "يون صوك يول" للولايات المتحدة المقرر لها الأسبوع القادم، بشكل ناجح.
جاء ذلك خلال لقائها مع "تشو هيون دونغ" السفير الكوري الجديد لدى واشنطن  أمس الخميس، حيث أعربت "شيرمان" عن سعادتها بتنصيب "تشو" الذي شغل منصب نائب وزير الخارجية من قبل، كسفير جديد لكوريا لدى الولايات المتحدة في الوقت الذي ستتم فيه زيارة الرئيس الكوري "يون" لواشنطن.
وتبادل الجانبان الآراء حول القضايا المتعلقة بالزيارة الرسمية التي سيقوم بها الرئيس يون للولايات المتحدة، وسبل زيادة التعاون المشترك في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والنزاع المسلح في السودان وضمان سلامة المدنيين هناك.
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