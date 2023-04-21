كوريا تعرب عن أسفها بشأن إرسال رئيس الوزراء الياباني قربانا لضريح ياسكوني

Photo : YONHAP News

أعربت الحكومة الكورية عن خيبة أملها وأسفها العميقين بشأن إرسال رئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" قربانا لضريح ياسكوني، وزيارة مجموعة من نواب البرلمان اليابانيين للضريح المثير للجدل الذي يضم رفات عدد من مجرمي الحرب اليابانيين.وقالت الحكومة الكورية في بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية اليوم الجمعة إن مجموعة من القادة السياسيين اليابانيين قد كرروا زياراتهم لضريح ياسكوني الذي يكرم قتلي الحرب في اليابان ويضم رفات عدد من مجرمي الحرب من الدرجة الأولى.وحث البيان الشخصيات المسؤولة في اليابان على مواجهة التاريخ بنظرة صريحة، وإظهار التأمل المتواضع والندم الحقيقي على التاريخ الماضي.وقالت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء إن حوالي 90 من نواب البرلمان اليابانيين التابعين لـ"جميعة زيارة ضريح ياسكوني معا" قاموا بزيارة للضريح صباح اليوم الجمعة.