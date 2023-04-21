كوريا تقدم 50 ألف طن من الأزر لـ6 دول من بينها سوريا واليمن

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أعلنت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية اليوم الجمعة أنها ستقدم 50 ألف طن من الأرز إلى ست دول تعاني من نقص غذائي نتيجة لجائحة كورونا والنزاعات المسلحة وتغير المناخ.وسوف يتم تقديم هذا الدعم عن طريق برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.وكانت كوريا الجنوبية قد انضمت إلى عضوية اتفاقية المعونة الغذائية في شهر يناير من عام 2018، ووعدت بتقديم 50 ألف طن من الأرز سنويا للمجتمع الدولي، حيث قدمت بالفعل دعما غذائيا كل عام منذ عام 2018 للاجئين والمهاجرين الذي يعانون من نقص غذائي.والدول الست التي ستقدم لها كوريا الجنوبية دعما غذائيا هذا العام هي: اليمن وإثيوبيا وكينيا وأوغندا وسوريا وأفغانستان.وسوف يتم إرسال الأرز لتلك الدول بدءا من الغد السبت ليصل إليها في غضون شهري يونيو ويوليو القادمين.