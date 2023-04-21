الصين تحذر بقوة من التدخل في قضية تايوان

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قال وزير الخارجية الصيني "تشين قانغ" إن كل من يلعب بالنار بشأن قضية تايوان سوف يموت محترقا.وفي كلمة ألقاها في منتدى "لانتينغ" بشأن "التحديث الصيني" الذي أقيم اليوم الجمعة في شانغهاي بالصين، قال الوزير "تشين" إن هناك شائعات غريبة تفيد بأن الصين تتحدى النظام العالمي القائم على القواعد، وتحاول من جانب واحد تغيير الوضع الراهن في مياه تايوان باستخدام القوة والتهديد، وتدمر السلام والاستقرار في بحر تايوان.ووصف "تشين" هذه الشائعات بأنها أمر سخيف يتعارض مع الفطرة الدولية والعدالة التاريخية، محذرا من أنها سوف تؤدي إلى عواقب خطيرة.وأكد الوزير الصيني أن تايوان قد تمت إعادتها إلى الصين كجزء من النظام الدولي الذي تم إنشاؤه بناء على إعلان "بوتسدام"، وقال إن الجهة التي تسعى لتدمير استقرار تايوان، ليست الصين بل هي مجموعة تستهدف انفصال واستقلال تايوان والدول التي تحاول استغلال استقلال تايوان كفرصة لتحقيق مصالحها.