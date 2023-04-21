كوريا ترسل طائرة عسكرية لإجلاء مواطنيها من السودان

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أرسلت حكومة كوريا الجنوبية طائرة نقل عسكرية وجنود إلى السودان اليوم الجمعة، لإجلاء المواطنين الكوريين العالقين هناك، وسط استمرار القتال بين قوات الجيش السوادني وقوات الدعم السريع.وأعلنت وزارة الدفاع الكورية في وقت سابق من اليوم عن قرارها بإرسال طائرة نقل من طراز "سي 130 جيه"، بالإضافة إلى حوالي 50 جنديا، بمن في ذلك طاقم طبي وأمني، وسط تصاعد القتال هناك.وقالت الوزارة إن مطار العاصمة السودانية الخرطوم مغلق بسبب استمرار الصراع، وبالتالي ستكون الطائرات والقوات في حالة تأهب في إحدى القواعد العسكرية الأمريكية في "جيبوتي" القريبة، بحيث تراقب الوضع عن كثب وتقدم الدعم لعملية الإجلاء.وأوضح مسؤول عسكري أنه من المتوقع أن تستغرق الطائرة حوالي 24 ساعة للوصول إلى السودان.وكان الرئيس "يون صوك يول" قد وجه أوامر للحكومة في وقت سابق من اليوم باتخاذ إجراءات سريعة لحماية الكوريين في السودان، بما في ذلك إرسال طائرة عسكرية.وقد اندلع القتال يوم السبت الماضي بين الجيش والقوات شبه العسكرية المعارضة، مما أسفر عن مقتل 330 شخصا حتى اليوم الجمعة.وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إنها تأكدت من سلامة 25 كوريا في السودان.