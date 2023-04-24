أول ألبوم منفرد رسمي لشوغا يتصدر مخطط أوريكون الياباني

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تصدر الألبوم الفردي الرسمي الأول الذي أصدره المطرب "شوغا" عضو فرقة "بي تي إس"، ترتيب مخطط أوريكون الياباني للألبومات.ووفقا لوكالة "بيغ هيت ميوزيك" الراعية لفرقة "بي تي إس"، أمس الأحد، وصل ألبوم "شوغا" المنفرد بعنوان "دي داي" إلى قمة المخطط، بعد أن باع أكثر من 110 آلاف نسخة في اليابان منذ صدوره يوم الجمعة الماضي.واحتلت الأغنية الرئيسية في الألبوم بعنوان "هيه غُم" المرتبة الثالثة على مخطط "أوريكون" الرقمي الفردي اليومي، بينما احتلت أغاني "سنوز" و"هه" و"دي داي" و"لايف غوز أون" أماكن ضمن أفضل 20 أغنية.وقد صدر الألبوم الأخير تحت الاسم الفردي لمرحلة "شوغا" بعنوان "أوغوست دي"، وهو الأخير ضمن ثلاثية شملت أيضا "أوغست دي" و"دي 2"، اللذين تم إصدارهما في عامي 2016 و2020، على التوالي.يذكر أن الألبوم الأخير من تأليف وإنتاج "شوغا" بالكامل، ويضم فنانين آخرين، بمن في ذلك "آي يو"، والمغني الراحل "ريوتشي ساكاماتو"، و"وجيهوب" زميل "شوغا" في فرقة "بي تي إس".