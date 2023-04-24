ساعات العمل في كوريا الرابعة من حيث الطول في منظمة التعاون الاقتصادي

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فيما تسعى الحكومة الكورية لتعديل نظام ساعات العمل الأسبوعية البالغة 52 ساعة حاليا، اتضح أن عدد ساعات العمل في كوريا الجنوبية هي الأطول من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية باستثناء دول أمريكا اللاتينية، والرابعة على مستوى جميع الدول الأعضاء في المنظمة.ووفقا لبيانات صادرة عن مكتب الميزانية في البرلمان الكوري أمس الأحد، اتضح أن ساعات العمل السنوية في كوريا قد بلغت ألفا و915 ساعة في عام 2021، وهي رابع أطول ساعات عمل بين 36 دولة عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتصدرت المكسيك القائمة بألفين و128 ساعة، وتلتها كوستاريكا بألفين و73 ساعة، وتشيلي بألف و916 ساعة.وبلغ متوسط ساعات العمل في دول المنظمة ألفا و716 ساعة.وفي حين أن الفجوة بين كوريا الجنوبية ومتوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد تقلصت من 440 ساعة في عام 2008 إلى 199 ساعة في عام 2021، قال مكتب الميزانية إن متوسط ساعات العمل الأسبوعية يجب تخفيضه بمقدار 3.8 ساعة للتوافق مع متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وقد انخفض متوسط ساعات العمل الأسبوعية في كوريا بنسبة 29% بين عامي 1980 و2022، لكن من المتوقع أن يتباطأ الانخفاض هذا العام بعد رفع لوائح الحجر الصحي.