كوريا الشمالية تسلط الضوء على عمل الشباب في مشروع سوبو

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سلطت كوريا الشمالية الضوء على العمل الذي قام به شبابها في مشروع البناء الجاري في عاصمتها بيونغ يانغ.ونشرت صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة بلسان الحزب الحاكم في كوريا الشمالية عددا من المقالات أمس الأحد حول موقع البناء في منطقة "سوبو" في بيونغ يانغ.وبينما ينتظر الحزب اكتمال المشروع بنجاح، قالت الصحيفة إنه على الرغم من أن العمل مكثف وأن القوى العاملة تفتقر إلى الخبرة والقدرات، إلا أنه لا يوجد شيء لا يمكنهم التغلب عليه بالتجديد الذاتي والقتال الكامل.وأكدت الصحيفة على أنه إلى جانب التحديث الإقليمي، يولي الحزب الحاكم أهمية أكبر لتدريب وتطوير الشباب من جميع أنحاء البلاد.يذكر أن مشروع "سوبو"، الذي يتضمن بناء أربعة آلاف و100 وحدة سكنية في شمال بيونغ يانغ، هو أحد المبادرات الرئيسية من قبل الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".