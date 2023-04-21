مايوركا يفوز على خيتافي بفضل هدفين للاعب الكوري لي كانغ إين

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فاز فريق "ريال مايوركا" على فريق "خيتافي" ضمن دوري "لا ليغا" الإسباني لكرة القدم، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت أمس الأحد.وتقدم "خيتافي" بهدف سجله "بورخا مايورال" في الدقيقة الثالثة والعشرين، ثم أحرز اللعاب الكوري "لي كانغ إين" هدف التعادل لفريقه "مايوركا" في الدقيقة السابعة والخمسين".وأضاف "أوطونيو رايلو" الهدف الثاني لفريق "مايوركا" في الدقيقة الرابعة والستين قبل أن يسجل "لي كانغ إين" الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة، بعد أن ركض لمسافة 60 مترا بمفرده.وبهذا استطاع اللاعب الكوري "لي" تسجيل أكثر من هدف واحد في مباراة للمرة الأولى منذ أن انضم إلى دوري "لا ليغا" الإسباني كلاعب في فريق "فالنسيا" في موسم 2018 - 2019.