المواطنون الكوريون في السودان يتجمعون في السفارة الكورية استعدادا للإجلاء

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وسط استمرار القتال بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في السودان، لم تصمد الهدنة بينهما وتصاعد الاشتباكات المسلحة، ومن ثم ازداد الوضع سوءا هناك، حيث مرت 10 أيام على انقطاع إمدادات المياه والكهرباء.وجراء تلك الاشتباكات الدائرة في السودان، تتجهز دول العالم لإجلاء رعاياها من هناك، بما في ذلك كوريا الجنوبية، حيث تجمع الكوريون المقيمون في السودان في السفارة الكورية في الخرطوم استعدادا للإجلاء.ولم توضح وزارة الخارجية الكورية تفاصيل عملية إجلاء الكوريين من إجل سلامتهم.وقد وصلت طائرة نقل عسكرية كورية إلى جيبوتي وعلى متنها أكثر من 50 من جنود القوات الخاصة، كما تم إرسال وحدة "تشونغ هيه" البحرية إلى المياه القريبة من السودان، على متن المدمرة "تشونغ مو كونغ لي سون شين".ومن المتوقع أن تتوجه المدمرة الكورية إلى بورتسودان لإجلاء الكوريين بحرا، إذا كان من الصعب استخدام المطار، الذي كان قد أغلق بعد وقت قصير من اندلاع القتال في السودان يوم الخامس عشر من أبريل الجاري.