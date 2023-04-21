الرئيس الكوري يتوجه للولايات المتحدة في زيارة رسمية تستغرق أسبوعا

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سيبدأ الرئيس الكوري "يون صوك يول" بعد ظهر اليوم الاثنين أول زيارة رسمية يقوم بها رئيس كوري جنوبي إلى الولايات المتحدة منذ 12 عاما.وسوف تستغرق الزيارة سبعة أيام، وسوف تجعله ثاني رئيس يزور الولايات المتحدة منذ بدء إدارة "جو بايدن" بعد الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" في ديسمبر.وتشمل الزيارة انعقاد قمة مع الرئيس الأمريكي بعد غد الأربعاء بتوقيت الولايات المتحدة، حيث يسعى الرئيسان إلى تعميق التعاون بين البلدين في الذكرى السبعين على إقامة التحالف بينهما. وسوف تكون تلك القمة هي الثالثة بين يون وبايدن، بعد القمة الأولى في سيول في مارس بعد فترة وجيزة من تنصيب الرئيس الكوري، والقمة الثانية على هامش قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في العاصمة الكمبودية "بنوم بنه" في نوفمبر الماضي. وخلال القمة المرتقبة، من المتوقع أن يناقش الرئيسان الكوري والأمريكي التعاون بشأن كوريا الشمالية والقضايا الإقليمية والعالمية والتشريعات الأمريكية الأخيرة بشأن السيارات الكهربائية وأشباه الموصلات. وسوف يلقي الرئيس يون خطابا مدته 30 دقيقة باللغة الإنغليزية أمام الكونغرس الأمريكي يوم الخميس، وهو أول خطاب من نوعه لرئيس كوري جنوبي منذ خطاب الرئيسة السابقة "بارك كون هيه" في مايو 2013.ويشمل جدول أعمال الزيارة الرسمية أيضا زيارة إلى النصب التذكاري لقدامى المحاربين الكوريين، وحضور منتدى في معهد "إم آي تي" للتكنولوجيا، وإلقاء خطاب سياسي في كلية "كينيدي" بجامعة "هارفارد".