الحكومة الكورية تعطى أولوية قصوى لتحقيق استقرار معيشة الشعب

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أكد رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" على ضرورة مراقبة الضغوط التضخمية عن كثب واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها، مشيرا إلى أن حالة عدم اليقين لا تزال تكتنف الاقتصاد العالمي.جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد صباح اليوم الاثنين، حيث قال "هان" إن أسعار المنتجين في شهر مارس الماضي شهدت ارتفاعا بنسبة 3.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأضاف أن معدل ارتفاع أسعار المنتجين سجل تباطؤا لـ9 أشهر متتالية منذ شهر يوليو من العام الماضي، إلا أنه مازال عند مستوى مرتفع.وشدد رئيس الوزراء "هان" على أن الحكومة ستعطي أولوية قصوى لاستقرار معيشة الشعب من خلال تحقيق الاستقرار في التضخم.وضمن الجهود الرامية لتحقيق هذا الغرض، وافق مجلس الوزراء على تمديد تخفيض ضريبة الوقود 4 أشهر أخرى حتى نهاية شهر أغسطس القادم، وتخفيض معدل الضرائب الجمركية المفروضة على استيراد 7 منتجات زراعية وبحرية وحيوانية، منها لحم الدجاج وسمك البوللوك.وفيما يخص الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الكوري "يون صوك يول" للولايات المتحدة، أعرب "هان" عن توقعه بأن تكون هذه الزيارة نقطة تحول للتحالف الكوري الأمريكي لكي يمضي قدما نحو المستقبل.