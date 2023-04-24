سيول تشرح موقفها لبكين بشأن قضايا مضيق تايوان

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قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أمس الأحد إنه تم تقديم شرح للصين حول موقف كوريا بشأن التوتر المتزايد حول مضيق تايوان، بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس الكوري "يون صوك يول" في مقابلة مع وكالة "رويترز" للأنباء والتي قال فيها إنه يعارض أي محاولات لتغيير الوضع الراهن بالقوة بالنسبة لتايوان.وأوضح المسؤول أن سفير كوريا الجنوبية لدى الصين "تشونغ جيه هو" قد أجرى محادثات هاتفية مع نائب وزير الخارجية الصيني "سون ويدونغ" يوم الخميس الماضي، حيث أكد له أن المجتمع الدولي، بما في ذلك كوريا الجنوبية، يولي اهتماما كبيرا للتوتر المتصاعد حول مضيق تايوان. وقال المسؤول إن السفير "تشونغ" نقل هذا الموقف مع الإشارة إلى أن السلام والاستقرار في تلك المنطقة يمكن أن يكون لهما تأثير كبير على منطقة شمال شرق آسيا وعلى المجتمع الدولي في مختلف المجالات، بما في ذلك الأمن والاقتصاد.كما أكد السفير "تشونغ" على أن موقف حكومة كوريا الجنوبية يتمثل في أنها تريد أن يستمر السلام والاستقرار في العلاقات عبر مضيق تايوان من خلال الحوار والتعاون، كما أكدت التزام سيول بسياسة "الصين الواحدة".ويذكر أنه بعد تصريحات الرئيس "يون" في المقابلة مع وكالة "رويترز" قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين" إن بكين "لن تسمح للآخرين بالتدخل بأي كلمة" في قضايا تايوان، وهو ما أثار احتجاجات قوية من قبل سيول.