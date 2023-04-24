غالبية الكوريين الجنوبيين يفضلون التسلح النووي

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أظهر استطلاع للرأي العام أجري مؤخرا أن غالبية المواطنين الكوريين الجنوبيين يرغبون في أن تتسلح بلادهم نوويا لمواجهة التهديدات المتزايدة من قبل كوريا الشمالية.واتضح من خلال الاستطلاع الذي أجرته شركة "ريال ميتر" على ألف مواطن كوري بالغ في جميع أنحاء البلاد يوميْ الخميس والجمعة الماضيين، ونُشرت نتائجه أمس الأحد، أن 56.5% من المشاركين يؤيدون التسلح النووي، بمن في ذلك 29.8% يؤيدونه بشدة.وبينما عارض 40.8% هذه الخطوة، بمن في ذلك 24% أعربوا عن معارضة قوية، أعرب 2.7% فقط عن عدم تأكدهم من اتخاذ مثل ذلك القرار.وأشار معظم المؤيدين إلى التهديدات المتزايدة من قبل كوريا الشمالية أو انعدام الثقة في الدعم الأمريكي في حالات الطوارئ في شبه الجزيرة الكورية، بينما أعرب العديد من المعارضين عن مخاوفهم بشأن العقوبات الدولية المحتملة على سيول أو التأثير السلبي على الانتشار الأوسع للتسلح النووي، أو العلاقات بين الكوريتين.يذكر أن هذا الاستطلاع الذي تم إجراؤه بتكليف من صحيفة "إنيرجي بيزنس"، يتمتع بمستوى ثقة يبلغ 95%، مع هامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص 3.1%، بينما بلغ معدل الاستجابة 2.7%.