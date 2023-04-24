مؤسس تيرا يو إس دي يرغب في إلغاء دعوى هيئة الرقابة الأمريكية

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قالت تقارير صحفية إن فريق الدفاع القانوني عن الكوري الجنوبي "كوان دو هيونغ" المؤسس المشارك لشركة "تيرا فورم لابس" قد طالب محكمة أمريكية برفض دعوى رفعتها هيئة الرقابة الأمريكية تتهمه فيها بالاحتيال المتعلق بانهيار عملة الشركة بقيمة 40 مليار دولار في العام الماضي.ووفقا لتقرير بثته قناة "بلومبرغ"، اعتبر ممثلو الدفاع عن رجل الأعمال الكوري المتهم، والمعروف على نطاق واسع باسم "دو كوان"، في جلسة المحكمة يوم الجمعة، أن هيئة الرقابة الأمريكية تجاوزت سلطاتها، وزعموا أن القانون الأمريكي يمنع الجهات الرقابية "من استخدام قوانين الأوراق المالية الفيدرالية للمطالبة بالاختصاص على الأصول الرقمية في هذه القضية"، وأن العملة المعنية "تيرا يو إس دي" ليست أوراقا مالية، بل عملة رقمية.وكان "كوان"، الذي اعتقل في مونتينيغرو ويواجه هناك حاليا اتهامات بتزوير جواز سفر، قد تم اتهامه أيضاً من قبل المدعين العامين في نيويورك في شهر مارس الماضي بتهم تتضمن الاحتيال على مستثمري العملات الرقمية، بما في ذلك ثماني تهم، وفي الوقت نفسه تسعى السلطات الكورية الجنوبية والأمريكية كل على حدة لاعتقاله، فيما يُنتظر أن يمثل أمام المحكمة في مونتينيغرو يوم 11 مايو.