زيادة عدد الأجانب الذين يزورون كوريا لتلقى علاجات طبية

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زاد عدد المرضى الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية لتلقى علاجات طبية، ليتعافى إلى مستوى 50% مقارنة بعام 2019 قبل تفشي وباء كورونا.وقالت وزارة الصحة الكورية اليوم الاثنين إن عدد المرضى الأجانب الذين زاروا كوريا في العام الماضي بلغ حوالي 248 ألفا من 192 دولة حول العالم، بزيادة نسبتها 70.1% مقارنة بالعام الأسبق.وقد شهد عدد المرضى الأجانب الذين استقبلتهم كوريا الجنوبية من أجل الحصول على علاجات طبية زيادة مستمرة منذ أن بدأ تقديم علاج طبي في كوريا للأجانب في عام 2009، ليصل إلى مستوى 497 ألف شخص في عام 2019، لكنه انخفض إلى مستوى 120 ألف شخص في عام 2020 بسبب جائحة كورونا.وبلغ إجمالي عدد المرضى الأجانب الذين زاروا كوريا للعلاج الطبي منذ عام 2009 وحتى الآن 3 ملايين و270 ألف شخص.