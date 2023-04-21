طائرة تزود بالوقود عسكرية كورية تصل إلى السعودية لإجلاء الرعايا الكوريين من السودان

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قال تقرير بثته قناة "كي بي إس" التلفزيونية الكورية اليوم الاثنين إن طائرة النقل الجوي متعددة الأغراض للتزود بالوقود، من طراز "سيغنَس"، التابعة للجيش الكوري الجنوبي، والتي تم إرسالها إلى منطقة الشرق الأوسط من أجل نقل المواطنين الكوريين العالقين في السودان، قد غيرت وجهتها من جيبوتي، بسبب الظروف المحلية هناك، إلى المملكة العربية السعودية.ووصلت الطائرة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم حسب التوقيت المحلي السعودي، بعد رحلة استغرقت 15 ساعة.وأوضح مصدر حكومي كوري مسؤول رفيع المستوى أن الطائرة لم تجد مساحة كافية للهبوط في إحدى القواعد العسكرية الجوية الأمريكية في جيبوتي، ومن ثم قررت تغيير توجهها إلى السعودية للانتظار هناك.وأضاف أن الجيش الكوري يدرس حاليا إجلاء المواطنين الكوريين من السودان إلى السعودية باستخدام طائرة نقل عسكرية تابعة للقوات الجوية الكورية من طراز "سي-130"، ثم نقلهم إلى كوريا على متن طائرة التزود بالوقود "سيغننس" دون التوقف في دولة ثالثة.