استمرار الاستقرار في أوضاع كورونا في كوريا الجنوبية

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استمرت حالة الاستقرار في أوضاع انتشار فيروس كورونا في كوريا الجنوبية، حيث ظل المتوسط اليومي لعدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس عند مستوى 10 آلاف حالة.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين إن عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية قد بلغ 5 آلاف و27 حالة، بزيادة مقدارها 81 حالة مقارنة بالأسبوع الماضي، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس في كوريا إلى 31مليونا و83 ألفا و586 شخصا.ومن بين الإصابات الجديدة، تم تأكيد 20 إصابة لدى الوافدين من الخارج.وزاد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار شخصين ليبلغ 146 شخصا.كما زاد عدد الوفيات بمقدار 8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 34 ألفا و427 حالة وفاة حتى الآن.